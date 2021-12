Speciale energia: ministra Esteri tedesca Baerbock, Nord Stream 2 ha ruolo geostrategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, non è un progetto puramente privato, perché “gli ultimi anni hanno chiarito, alla luce delle diverse percezioni in Europa”, il suo “ruolo geostrategico”. Inoltre, il precedente governo federale, ha già riconosciuto che l'infrastruttura solleva problemi di sicurezza. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In precedenza, il cancelliere Olaf Scholz aveva definito il Nord Stream 2 un “progetto del settore privato”, evidenziando la procedura di approvazione della sua attivazione, sospesa temporaneamente dall'Agenzia federale delle reti (Bnetza) è “completamente apolitica”. Baerbock ha concordato sul tema con il capo del governo tedesco: “Olaf Scholz e io abbiamo usato parole diverse per descrivere questa situazione”. L'esponente dei Verdi ha poi fatto riferimento all'accordo tra Germania e Stati Uniti sul gasdotto russo-tedesco. In particolare, Baerbock ha dichiarato: “Il precedente governo federale e l'amministrazione degli Stati Uniti hanno chiarito che l'energia non deve essere usata come arma e che questo avrebbe conseguenze significative”. (Geb)