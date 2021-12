Speciale energia: Germania-Russia, ambasciatore Nechaev sollecita decisione rapida su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Russia a Berlino, Sergej Nechaev, ha sollecitato una decisione rapida sull'attivazione del Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco attraverso il Mar Baltico, la cui messa in funzione è stata temporaneamente sospesa dall'Agenzia federale delle reti (Bnetza). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il diplomatico ha affermato: “Nessuno ha bisogno di un ritardo artificiale nella messa in servizio del gasdotto”. Nechaev ha quindi aggiunto che la Russia è pronta a fornire immediatamente gas alla Germania con il Nord Stream 2. Inoltre, l'ambasciatore russo a Berlino ha evidenziato di aspettarsi che il governo tedesco si occupi del progetto “in maniera pragmatica e a vantaggio del consumatore”. Nechaev ha poi commentato l'ostilità dei Verdi al Nord Stream 2, in particolare da parte della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, esponente del partito. Al riguardo, Nechaev ha sottolineato di aver ascoltato dal “nuovo governo federale” come il gasdotto sia “un progetto del settore privato, che non dovrebbe essere legato alla politica”. Il riferimento è alle dichiarazioni del cancelliere Olaf Scholz, secondo cui è “del tutto apolitica” la procedura di approvazione per la messa in servizio del Nord Stream 2 da parte della Bnetza. Inoltre, per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), l'infrastruttura è “un progetto del settore privato”. In merito a queste affermazioni, Nechaev ha commentato: “Non prendiamo nessuno in parola, ma prendiamo atto. Ci auguriamo vivamente di portare a termine il progetto. Tutti ne trarrebbero beneficio”. (Geb)