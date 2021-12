Grecia-Russia: ministro Difesa ellenico replica al Cremlino, da Putin nessuna solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Negli ultimi anni non ho visto alcun sentimento di solidarietà da parte del presidente russo, Vladimir Putin, nei confronti della Grecia. Lo ha detto il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate domenica scorsa dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, che ha criticato la presenza militare statunitense nel nord della Grecia. Peskov ha parlato anche dell'"espansione politica e militare" della Nato più vicina ai confini della Russia e della "consegna di un'enorme quantità di equipaggiamento" che viene "importato attraverso la Grecia, anche in altre direzioni". All'inizio di questo mese, Peskov in un'intervista rilasciata ad “Antena Tv”, commentando i legami tra Atene e Mosca, ha affermato che "la Grecia è un membro della Nato e dell'Ue” e che la Russia, ha “seri problemi in questo momento con entrambe queste organizzazioni”. (Gra)