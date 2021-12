Energia: Enel, Endesa avvia costruzione di capacità eolica nella provincia di Cuenca in Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste misure si aggiungono l'installazione di un punto di ricarica di veicoli elettrici e i defibrillatori. Una volta terminati i lavori, parte delle attrezzature sarà donata al comune per il loro utilizzo pubblico. Inoltre, i parchi eolici di Campillo sono pionieri in questo progetto, in quanto è stata firmata un'“alleanza” con le aziende incaricate di eseguire i lavori: tale alleanza promuove la comunicazione e la collaborazione tra i diversi appaltatori ed Enel Green Power Espana, con l'intento di sfruttare al meglio le sinergie e condividere idee ed esperienze. Grazie a questa collaborazione Endesa aspira sia a migliorare la sicurezza e la salute sul cantiere, sia a ridurre rischi e costi extra, nonché a ottimizzare i tempi di esecuzione del progetto. Una volta terminata la costruzione di questi impianti, parte della fornitura sarà destinata a Johnson e Johnson, azienda internazionale per la della cura della salute, con cui Endesa ha firmato lo scorso luglio un contratto virtuale di fornitura di energia. La fornitura di energia combinerà fonti solari ed eoliche. Circa l'80 per cento dell'energia proverrà dai parchi eolici Campillo II e III, mentre il restante 20 sarà fornito dall'impianto fotovoltaico Veracruz, che ha una capacità totale installata di 47 megawatt e si trova a Badajoz. Grazie a questo accordo, l'energia rinnovabile fornita a Johnson e Johnson eviterà l'emissione in atmosfera di circa 130.720 tonnellate di CO2 annuali. Endesa gestisce attualmente, attraverso Enel Green Power Espana, più di 7.779 megawatt di capacità rinnovabile installata in Spagna, che comprendono: 4.745 di energia idroelettrica, 2.422 di energia eolica, 609 di energia solare e 3 di altre fonti rinnovabili. (Com)