Regno Unito: ministra Interno ordina revisione norme su possesso e uso delle balestre

- La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato una revisione delle attuali norme che regolano il possesso di armi come la balestra, dopo che un uomo di 19 anni si è intrufolato nel giardino del castello di Windsor, minacciando un attentato alla regina Elisabetta. Come ha riferito il quotidiano "Daily Mail", attualmente chiunque abbia più di 18 anni può acquistare una balestra senza alcun controllo e senza bisogno di alcun tipo di licenza. Le balestre possono essere acquistate anche da rivenditori online, tra cui Amazon. Un portavoce del ministero dell'Interno ha comunicato che il dipartimento è stato incaricato di esaminare possibili modi per "rafforzare i controlli" sulle armi. (Rel)