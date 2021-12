Rifiuti: Manfredi, gestione non funziona, ora rimuovere cumuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gestione che è stata fatta non è soddisfacente, interverremo nelle prossime settimane, c'è un tema di emergenza, l'assessore ha sollecitato l' Asia per un intervento straordinario che elimini i cumuli che si sono creati per la concomitanza sia del contrasto sindacale interno all'azienda sia per i contagi covid che ci sono stati''. Queste le dichiarazioni del sindaco, Gaetano Manfredi, sulla situazione rifiuti in città rilasciate a margine della seduta di consiglio comunale. (Ren)