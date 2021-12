Legge Bilancio: Fd'I, pretendiamo presenza ministro Franco in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "ha chiesto inutilmente la presenza in commissione Bilancio del ministro Franco e solo ora e con grande fatica ci è stata accordata l'attivazione del circuito audiovisivo così che gli italiani possano vedere quanto di scandaloso sta avvenendo su una legge così importante come la manovra. E' vergognoso come sistematicamente governo e maggioranza continuino a calpestare i diritti del Parlamento e i regolamenti della Camera. Pretendiamo la presenza del ministro, unico a conoscere questa legge di Bilancio. Non ci sono impedimenti o scuse per lui. Deve venire in commissione". Lo chiedono, in una nota, i deputati di Fd'I della commissione Bilancio della Camera, Paolo Trancassini, Ylenja Lucaselli e Fabio Rampelli. (Com)