© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante tre ore di lavoro nella commissione Bilancio, ancora non si vede l'ombra del ministro dell'Economia e delle Finanze, come invece previsto dall'articolo 120 comma 8 del regolamento. Evidentemente il ministro Franco non vuol pagare dazio. In questo modo, però, la maggioranza del Parlamento viene esautorata da un governo che la snobba". Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)