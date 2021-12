Difesa: Iraq e Libano firmano memorandum d’intesa per cooperazione in ambito militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell’Iraq, Juma Inad, e l’omologo del Libano, Maurice Selim, hanno firmato oggi un memorandum d’intesa in ambito militare e di lotta al terrorismo. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Ina". La notizia è stata accolta positivamente dal presidente iracheno Barham Salih. "Iraq e Libano sono due Paesi amici: il popolo iracheno sostiene quello libanese nei momenti di crisi, e Beirut non ha mai smesso di fornire il proprio appoggio alla lotta al terrorismo dell’Iraq", avrebbe detto il capo dello Stato iracheno. "Questo memorandum d’intesa è importante per migliorare le relazioni tra i nostri due Paesi, che già collaborano in diversi settori", ha poi concluso Salih.(Res)