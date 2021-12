Emilia-Romagna: ricerca e innovazione, oltre 77 milioni di euro e 733 nuove assunzioni a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soluzioni per la mobilità sostenibile nelle città, la sicurezza dei treni, tecnologie per il miglioramento delle prestazioni dei veicoli a propulsione elettrica e ibrida, intelligenza artificiale applicata a super car elettriche. E ancora: sistemi avanzati per la logistica, dispositivi medici per il supporto alla circolazione extracorporea in età neonatale e nelle operazioni cardiochirurgiche. Sono alcuni esempi fra i 25 progetti di ricerca e innovazione presentati da 19 gruppi e imprese che saranno sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna con quasi 31,5 milioni di euro. Risorse che andranno a generare investimenti per oltre 77 milioni di euro, con l'assunzione di 733 nuovi occupati, di cui 399 laureati. Lo ha reso noto la Regione Emilia-Romagna. (Ren)