Scuola: Casa (M5s), garantire lezioni in presenza

- L'aumento dei casi di Covid "richiama ogni componente del mondo scolastico al senso di responsabilità. Tutti gli indicatori disponibili hanno evidenziato gli enormi danni psicologici e formativi di due anni di ricorso alla Dad. Occorre dunque usare questo periodo di pausa per mettere le scuole in sicurezza e riconsiderare le regole complessive delle quarantene". Queste le parole di Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, del M5s. "Mi auguro - prosegue - che il Cts tenga conto dell'impatto sulle strutture sanitarie della nuova variante e, allo stesso tempo, del potenziale danno che un eventuale ricorso alle lezioni da remoto porterebbe alla salute degli alunni. Occorre avere coraggio ed essere determinati portando avanti interventi concreti: rafforzamento delle Asp, distribuzione gratuita delle mascherine Ffp2 e screening costanti. La scuola in presenza va garantita in ogni modo", conclude Casa. (Com)