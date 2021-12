Roma: Battaglia (Pd), ancora una vittima, di lavoro non si muoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Sono in corso gli accertamenti sulle cause che stamattina hanno portato al decesso dell'operaio edile caduto da una impalcatura a Roma: una persona, un lavoratore, che mancherà all'affetto dei suoi cari. In attesa dell'esito delle indagini, chiediamoci come Istituzioni cosa possiamo fare di più perché di lavoro non si muoia". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera del Partito democratico e presidente della Commissione capitolina Cultura e Lavoro. "Le vite strappate in questo modo impongono riflessioni profonde e azioni concrete. Esprimiamo sincera vicinanza alla sua famiglia e ci auguriamo che il tema della sicurezza sui posti di lavoro sia sentire comune per una stagione che sappia coniugare sviluppo e rispetto della persona: equilibrio possibile che presuppone coesione di intenti, controlli e verifiche periodiche", conclude. (Com)