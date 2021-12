Colombia: oltre 300 candidature per 16 “seggi di pace” alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 398 persone si sono candidate in Colombia per ricoprire i cosiddetti “seggi di pace” alla Camera messi a disposizione per le vittime del conflitto armato. I seggi, 16 in totale, saranno assegnati a candidati provenienti dai territori maggiormente colpiti dalla decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà. Ognuna delle 16 circoscrizioni designate dovrà eleggere un suo rappresentante. Le elezioni si terranno il prossimo 13 marzo, lo stesso giorno in cui si voterà per il rinnovo del Congresso. La creazione di questi seggi è prevista dall’accordo di pace tra governo e Farc firmato nel 2016. "Le vittime che sono state flagellate dalla violenza meritano di avere voce e voto nelle deliberazioni del Congresso colombiano”, ha dichiarato il presidente Ivan Duque annunciando l’iniziativa. (segue) (Mec)