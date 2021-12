Bosnia: ministro Giustizia dell'entità serba interrogato in indagini su attacco a Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Repubblica Srpska, Anton Kasipovic, è stato interrogato oggi nell'ambito delle indagini su un possibile "attacco all'ordine costituzionale" della Bosnia Erzegovina a seguito delle attività dell'entità serba per avocare a sé una serie di competenze dal governo centrale. I procuratori bosniaci, come spiega l'emittente "N1", stanno cercando di capire se il Parlamento locale della Repubblica Srpska abbia violato l'ordine costituzionale della Bosnia con la sessione di lavori dello scorso 10 dicembre, nella quale è stato dato il via libera al piano dell'esponente serbo della presidenza tripartita Milorad Dodik per assumere dal governo centrale una serie di competenze in materia di giustizia, difesa e tassazione. "Insieme ad altri membri del governo della Repubblica Srpska e della maggioranza, sto partecipando nel processo e penso che la mia posizione su questo sia riconoscibile e chiara", ha dichiarato Kasipovic annunciando che anche il ministro dell'Interno dell'entità serba della Bosnia, Dragan Lukac, sarà interrogato dai procuratori. (segue) (Seb)