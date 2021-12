Bosnia: ministro Giustizia dell'entità serba interrogato in indagini su attacco a Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, secondo l'agenzia di stampa turca "Anadolu", polizia bosniaca ha effettuato un raid nel quartier generale del Partito del popolo serbo a Banja Luka, quale mossa contro i piani per la secessione della Repubblica Srpska portati avanti da una parte della leadership serbo bosniaca. Le forze di sicurezza dell'ufficio statale bosniaco per le indagini e dell'Agenzia per la protezione sono entrate nella sede del partito a Banja Luka dopo che le autorità giudiziarie centrali della Bosnia hanno avviato un'inchiesta contro alcuni politici della Repubblica Srpska, a seguito dei loro piani per far assumere all'entità serba una serie di competenze che ora spettano a Sarajevo. Secondo "Anadolu", inoltre, le forze di sicurezza bosniache hanno effettuato un altro raid nella sede del Movimento democratico nazionale, sempre a Banja Luka, per cercare documenti nel quadro di un'indagine su quello che viene considerato "un attacco all'ordine costituzionale" della Bosnia". (segue) (Seb)