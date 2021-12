Bosnia: ministro Giustizia dell'entità serba interrogato in indagini su attacco a Costituzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica Srpska si difenderà in una maniera organizzata e tra pochi mesi avrà le sue leggi per regolare il sistema giudiziario", ha ribadito nei giorni scorsi l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, sostenendo che Banja Luka è pronta a fare ogni sforzo per creare un sistema giudiziario "neutrale" e senza le influenze del governo centrale di Sarajevo. "Questa è una persecuzione politica come quella di 100 anni fa quando i serbi hanno lottato per i loro diritti", ha dichiarato l'esponente serbo della presidenza bosniaca annunciando "la fine del sistema giudiziario della Bosnia Erzegovina, ma non perché lo vuole Dodik". "Metteremo fuori gioco il Tribunale e l'Ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina", ha rimarcato Dodik evidenziando che il Parlamento locale di Banja Luka deciderà sul via libera di questo passaggio normativo. (Seb)