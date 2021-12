Violenza donne: aggredisce la moglie in casa, un arresto a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato un cittadino straniero per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una donna sarebbe stata picchiata dal marito all’interno di un’abitazione intorno le 19 di ieri. All'intervento dei militari, la vittima avrebbe confermato di essere stata schiaffeggiata e presa per il collo dal marito durante una discussione avvenuta in casa. Intercettato dai carabinieri all’esterno dell’appartamento, l’uomo, cittadino straniero, domiciliato a Bologna, è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la persona arrestata è stata tradotta in carcere. (Ren)