Iran: premier Israele Bennett, non ci opponiamo a un "buon" accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non si oppone a un "buon" accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto oggi all'emittente radiofonica dell'esercito il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, chiarendo che il Paese non si opporrà automaticamente a qualsiasi accordo forgiato dalle potenze mondiali con l'Iran durante i colloqui sul nucleare in corso a Vienna. “Non ci opponiamo in modo automatico. Stiamo adottando un approccio pratico", ha detto Bennett. Il primo ministro ha aggiunto: “A differenza di altri, non stiamo cercando di combattere per il gusto di combattere. Piuttosto, stiamo cercando di portare un risultato”. Bennett ha espresso perplessità sul raggiungimento di un accordo adatto agli interessi di Israele. "Alla fine della giornata, ovviamente potrebbe esserci un buon accordo, conosciamo i parametri", ha aggiunto. Tuttavia, il primo ministro di Israele ha indicato la necessità "di una posizione molto più forte" da parte dei leader mondiali. "L'Iran ha carte molto deboli, ma il mondo si comporta come se stesse negoziando da una posizione di forza", ha concluso. (Res)