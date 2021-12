Digitale: Camere commercio, cybercrimine cresce in tutta Italia, record di denunce in Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impennata dei reati informatici in Veneto (+35,3 per cento), Abruzzo (+29,7 per cento) e Puglia (+26,7 per cento) nel 2020 rispetto al 2019. Il Covid ha trovato molte imprese e cittadini impreparati a gestire in sicurezza i propri dati online. In un anno il cybercrime ha fatto registrare un vero e proprio boom, con una crescita in tutta Italia del 17,2 per cento a fronte in una generale diminuzione dei reati -17,4 per cento denunciati nello stesso periodo. È quanto emerge da una prima analisi del Centro studi delle Camere di commercio Tagliacarne, sull'andamento dei reati denunciati lo scorso anno che vedono una crescita generale dei reati economici (+0,9 per cento), tra cui spiccano, in particolare, i delitti informatici (+19,8 per cento) e le truffe e frodi informatiche (+17 per cento). (segue) (Rin)