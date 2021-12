Digitale: Camere commercio, cybercrimine cresce in tutta Italia, record di denunce in Veneto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È soprattutto il Nord Est ad avere rilevato un'impennata delle denunce di reati informatici (+21,3 per cento). Ma in rapporto alla popolazione, la regione più colpita è la Liguria, con 571,7 reati informatici denunciati ogni 100mila abitanti, seguita dal Piemonte (569,1) e dal Friuli-Venezia Giulia (530,1). A rischio criminalità digitale è stata soprattutto Gorizia, al top per numero di reati denunciati, il 50 per cento in più della media italiana (678,1 contro 450). Mentre al secondo e al terzo posto si collocano Torino e Novara (rispettivamente 642,7 e 641,9). Più al riparo dalla criminalità informatica appaiono, invece, Barletta-Andria-Trani (137,3), Bolzano (196,6) e Lodi (249,7). (Rin)