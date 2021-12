Somalia: Consiglio candidati alla presidenza, Farmajo lasci il potere "il prima possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Consiglio dei candidati alla presidenza della Somalia - la piattaforma che include 14 candidati dell'opposizione - ha invitato il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" a lasciare l'ufficio "il prima possibile". È quanto si legge in una dichiarazione diffusa poco fa. La richiesta segue rinnovate tensioni che vedono contrapposte il presidente Farmajo e il premier Mohamed Roble dopo la decisione del primo di sospendere i poteri del secondo, accusando quest’ultimo di aver interferito nelle indagini su un caso di presunta appropriazione indebita di terreni. In risposta alla decisione unilaterale di Farmajo, ieri Roble ha ordinato alle Forze armate di riferire direttamente al governo e all'ufficio del primo ministro, minacciando di agire immediatamente contro chiunque si opponga a questo ordine e accusando Farmajo di voler smantellare il processo elettorale "per poter restare in carica illegalmente". Nel frattempo la tensione resta alta a Mogadiscio. Il capo dell'esercito somalo, Odowa Yusuf Rage, ha infatti licenziato e fatto arrestare il comandante delle guardie presidenziali Hassan Adan Dhi'is per aver dispiegato le sue truppe allo scopo di impadronirsi dell'ufficio del primo ministro. Al suo posto è stato designato il colonnello Ahmed Gelle. Il tutto dopo che ieri il ministro della Difesa, Abdulkadir Mohamed Nur, ha chiesto alle Forze armate di sostenere una caccia all'uomo per gli organizzatori del presunto "tentato golpe". (segue) (Res)