Nord Macedonia: presidente Pendarovski assegna a Kovacevski incarico di formare il governo

- Il presidente macedone Stevo Pendarovski ha assegnato a Dimitar Kovacevski il mandato per formare un nuovo governo dopo che il partito di governo, Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), lo ha proposto per l’incarico di primo ministro. Secondo quanto riferisce il portale “Faktor", in base alla Costituzione Kovacevski ha 20 giorni di tempo ora per formare il nuovo governo. L’Sdsm in Parlamento può contare su 64 dei 120 seggi totali, una maggioranza risicata ma sufficiente per garantire che il governo Kovacevski ottenga la fiducia. Il presidente del Parlamento macedone, Talat Xhaferi, ha affermato che il voto di fiducia sarà probabilmente per i 16 o 17 gennaio. Il futuro governo sarà anche chiamato ad affrontare diverse sfide fra cui, la pandemia di coronavirus, la crisi energetica dichiarata il mese scorso a causa delle carenze nella produzione nazionale di elettricità e dell'aumento dei prezzi in tutta Europa. (segue) (Seb)