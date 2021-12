Nord Macedonia: presidente Pendarovski assegna a Kovacevski incarico di formare il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kovacevski, ex vice ministro della Finanze, è stato nominato per l’incarico di premier incaricato dall’Sdsm al termine di una riunione conclusasi la notte scorsa. L'Sdsm ha anche annunciato le nomine dei quattro nuovi vicepresidenti: Stefan Bogoev, Fatmir Bytyqi, Bisera Kostadinovska Stojchevska e Pero Kostadinov. Mile Zechevikj è stato nominato infine come nuovo segretario generale della formazione di governo. Secondo quanto emerso dalla riunione del partito, il nuovo governo guidato da Kovacevski sarà pronto entro la metà di gennaio. La nomina di Kovaceski segue le dimissioni del premier Zoran Zaev, ufficializzate lo scorso 22 dicembre dinnanzi al Parlamento di Skopje, in seguito alla sconfitta nelle elezioni amministrative svoltesi lo scorso ottobre. (Seb)