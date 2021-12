Roma: Capone (Ugl), strage inaccettabile, intensificare controlli e investire nella sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "A nome dell'Ugl esprimo cordoglio alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura, in via Merulana a Roma. Un'ennesima tragedia sul lavoro sulla quale auspico che le forze dell'ordine facciano piena luce". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio, in merito all'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio, in via Merulana a Roma. "Non è possibile abbassare la guardia - aggiunge - su un fenomeno che soprattutto nell'edilizia continua a mietere vittime con una frequenza impressionante. Sono 1017 gli incidenti mortali registrati dall'Inail nei primi 10 mesi del 2021. Numeri inaccettabili che fotografano una vera e propria strage quotidiana. (segue) (Com)