Roma: Capone (Ugl), strage inaccettabile, intensificare controlli e investire nella sicurezza (2)

- "In questo periodo assistiamo ad una crescita esponenziale di imprese edili a causa del Superbonus del 110 per cento sulle ristrutturazioni. È quanto mai urgente, dunque, intensificare i controlli per verificare il rispetto delle norme e dei requisiti previsti a tutela dei lavoratori. È altrettanto fondamentale investire nella cultura della prevenzione e nella formazione sulla sicurezza. La manifestazione silenziosa dell'Ugl 'Lavorare per vivere' è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno delle cosiddette morti bianche per evitare il ripetersi di simili tragedie", concludono. (Com)