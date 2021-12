Salario minimo: Matrisciano (M5s), serve subito una legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano, del Movimento cinque stelle, afferma: "Come si pensa di rilanciare il Paese, quando in Italia un quarto della forza lavoro ha una retribuzione individuale bassa e più di un lavoratore su 10, circa il 12 per cento, è povero? E' arrivato il momento della coerenza: al Senato, dove la commissione Lavoro ha ripreso la discussione sul salario minimo, abbinando al testo base il nuovo ddl Catalfo, e sono stati depositati anche nuovi emendamenti. Mi auguro fortemente che dalle parole si passi ai fatti, agevolando il lavoro parlamentare". La parlamentare aggiunge in una nota: "Senza un adeguato intervento sui temi del lavoro, dalla precarietà alle retribuzioni, si rischia di 'depauperare' la preziosa opportunità rappresentata dal Pnrr. Il M5s con Giuseppe Conte - ricorda - ha in più occasioni invitato tutte le forze politiche e democratiche ad affrontare la questione: allineare i salari degli italiani alla media europea significa aumentare il potere di acquisto di chi lavora e rilanciare i consumi". L'esponente pentastellata conclude: "Auspico quindi che il 2022 sia l'anno della svolta e chi oggi parla di diritti, dignità del lavoro e ripresa del Paese sostenga questo percorso con forza, siano esse parti sociali o datoriali". (Com)