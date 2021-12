Difesa: Iraq, arrestati sei membri dello Stato islamico nel governatorato di Ninive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza dell’Iraq hanno arrestato, nella mattinata di oggi, sei membri dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Ninive, nel nord-ovest del Paese. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Da quanto emerso, i sei affiliati all’Is sarebbero imparentati con il defunto Talib Radwan al Hamdoun, noto anche come Abu Laith al Ansari, leader jihadista che guidò l’offensiva dell’Is alla città di Ninive nel 2014. Nonostante l’Is sia stato dichiarato sconfitto in Iraq nel 2017, sono ancora presenti numerose cellule dormienti nello Stato iracheno. Negli ultimi mesi, il precedente vuoto legislativo in materia di sicurezza – che non assegnava a nessuna istituzione nazionale o regionale la competenza delle operazioni di anti-terrorismo nelle aree di confine tra il Kurdistan iracheno e il resto degli Stati federali – aveva contribuito a un incremento delle violenze jihadiste nei governatorati del Diyala, di Kirkuk e di Salah al Din.(Res)