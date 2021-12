Energia: Sut (M5s), servono nuovi interventi contro caro bollette, governo ci segua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il Movimento 5 stelle proseguirà il lavoro per contrastare il caro-bollette. Così in una nota Luca Sut, capogruppo del M5s in commissione Attività produttive. "Dobbiamo continuare a difendere le famiglie dall’impennata dei prezzi energetici e dare alle aziende la possibilità di continuare a produrre. Aiutare le imprese non significa solo consentire la ripresa della nostra economia ma anche garantire posti di lavoro. Come abbiamo già fatto in questi mesi, solleciteremo il Governo a mettere in campo nuovi interventi”, spiega. “Con la legge di Bilancio – prosegue Sut - arriva il fondo ad hoc da 3,8 miliardi di euro, il rafforzamento dei bonus e la possibilità di ricorrere a un piano di rateizzazione per le famiglie. Il prossimo passo è un sistema che consenta di utilizzare stabilmente l’extragettito delle aste Co2 contro gli aumenti e poniamo la massima attenzione ai soggetti più fragili, così come abbiamo fatto con emendamento del nostro capogruppo Davide Crippa al decreto Recovery che protegge i clienti vulnerabili e che prevede un’uscita graduale dalla maggior tutela”. (segue) (Com)