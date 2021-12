Energia: Sut (M5s), servono nuovi interventi contro caro bollette, governo ci segua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo affrontando una situazione molto complessa che può essere gestita solo con risposte di sistema e che abbiano come orizzonte il lungo periodo. Vanno rafforzati gli investimenti su rinnovabili ed efficienza energetica – in linea con quanto previsto dal Pnrr - sfruttando anche tutto il potenziale del Superbonus 110 per cento, la nostra maxi agevolazioni che consente a tantissimi cittadini di contenere gli aumenti in bolletta” conclude l'esponente pentastellato. (Com)