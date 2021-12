Energia: diplomatico russo Chizov, Ue non ha posizione chiara sul Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene che l’Unione europea non abbia una posiziona chiara sul gasdotto Nord Stream 2. Lo ha detto il rappresentante permanente russo presso l'Ue, Vladimir Chizhov, nel corso di una videoconferenza organizzata dall'agenzia di stampa “Rossija Segodnja”. Secondo Chizhov, la Russia sostiene che la questione dei termini di certificazione del gasdotto sia politica, non tecnica ed è difficile prevedere quando la procedura sarà conclusa. "Non posso fare previsioni", ha detto il diplomatico russo, secondo cui per Mosca i termini di certificazione del Nord Stream 2 non sono importanti in quanto Gazprom, società statale che detiene il monopolio dell’export del gas russo, ha risorse e capacità sufficienti per garantire le forniture. (Rum)