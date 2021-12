Torino: la giunta comunale delibera la stretta sulla vendita di alcolici dopo le 21 per tutto il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annuncio dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino in Commissione, arriva la deliberazione sulla stretta per le aree della movida anche nel 2022. Il divieto di asporto delle bevande alcoliche dalle 21 nelle zone di Vanchiglia, San Salvario, piazza Vittorio e Centro Storico verrà quindi esteso anche per tutto il prossimo anno. La decisione è stata presa, ha spiegato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della giunta comunale di questa mattina, "per dare una parziale risposta alle richieste di risarcimento dei residenti rispetto alla mala-movida". (segue) (Rpi)