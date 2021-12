Grecia: ministro Salute, casi Covid oggi supereranno 15 mila, possibile anticipazione restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi giornalieri di Covid-19 in Grecia potrebbero superare quota 15 mila. È quanto dichiarato dal ministro della Sanità ellenico, Thanos Plevris, parlando all'emittente televisiva statale “Ert”. Il numero di nuovi contagi da coronavirus oggi sarà "oltre i 15 mila", ha detto Plevris, dopo che ieri i contagi hanno battuto il record toccando quota 9.284. Il ministro ha rivelato che il comitato degli epidemiologi si riunirà domani per decidere se le nuove misure contro il Covid-19, che dovrebbero entrare in vigore dal 3 gennaio, potranno essere attuate prima di Capodanno. (Gra)