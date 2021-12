Francia: sondaggio, per 80 per cento Euro ha aumentato i prezzi e abbassato potere d'acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'80 per cento dei francesi sostiene che il passaggio dal Franco all'Euro, scattato il primo gennaio del 2002, ha provocato un aumento dei prezzi e un calo del potere d'acquisto. È quanto emerge da un sondaggio condotto da YouGov per il sito MoneyVox. Il quotidiano "Le Figaro" ricorda come questa posizione sia confermata da anni nei sondaggi nonostante le smentite arrivate più volte dall'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee) sui dati riguardanti l'inflazione. Il 56 per cento si dice comunque contrario alla soppressione dell'euro, contro l 29 per cento che si dice favorevole. Circa la metà dei francesi vorrebbe poi veder sparire le monete da uno, due e cinque centesimi. (Frp)