Legge Bilancio: poco più di 200 su 400 gli emendamenti dichiarati inammissibili

21 luglio 2021

- Su 400 emendamenti - tutti delle opposizioni - presentati alle legge di Bilancio, sono poco più di 200 - 203 per la precisione - quelli dichiarati inammissibili dal presidente della commissione Bilancio di Montecitorio, Fabio Melilli, del Partito democratico. Vibranti le proteste da parte, in particolare, degli esponenti di Fratelli d'Italia per la compressione dei lavori. Il calendario prevede, infatti, il via libera al testo entro l'ora di pranzo, per permetterne l'approdo in Aula alle 14 per la discussione generale. Tra le 18 e le 19, sempre di oggi, il governo dovrebbe porre la questione di fiducia che sarà votata domani, 29 dicembre. (Rin)