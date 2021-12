Moldova: ministro Esteri, volontà da parte Russia di distruggere munizioni di Cobasna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione in Moldova simile a quella nel porto di Beirut significherebbe una vera catastrofe per l'intera regione e per questo motivo la Russia condivide l'idea di distruggere le munizioni immagazzinate nel deposito di Cobasna. Lo ha detto il ministro deli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, all'emittente televisiva pubbliva moldava. Secondo Popescu, il dialogo con Mosca è costante e offre progressi in alcuni settori. Ad esempio, il prossimo anno sarà organizzata la commissione intergovernativa moldavo-russa, durante la quale verrà esaminata la possibilità di riprendere le esportazioni di prodotti moldavi verso il mercato russo. Il vicepremier Popescu insiste per avviare il processo di distruzione delle armi immagazzinate a Cobasna, il più grande deposito di munizioni dell'Europa orientale. Secondo lui, la presenza di munizioni sulla riva sinistra del Dniestr è un pericolo per la sicurezza dell'intera regione. Popescu ha anche affermato che la presenza di truppe russe sul territorio della Moldova contraddice lo status neutrale del Paese e ha invitato Mosca a ritirarle incondizionatamente. (Rob)