Montenegro: uomo trattiene ostaggi in una banca ad Antivari

- Un uomo che sostiene di essere armato di esplosivi sta trattenendo alcuni ostaggi in una banca ad Antivari (Bar), in Montenegro. L'uomo, secondo quanto riferisce la stampa montenegrina, accusa l'istituto di credito di "rubare il denaro" dei lavoratori. La polizia ha fatto evacuare i residenti nelle case vicine alla banca e ha vietato gli accessi all'area, mentre sono in corso le operazioni per liberare gli ostaggi e risolvere la situazione.(Seb)