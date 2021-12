Media: Censis-Ital Communications, social favoriti per le notizie, rischio fake news (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il web durante la pandemia ha consentito agli italiani di costruirsi una nuova quotidianità digitale – prosegue - non mancano però gli aspetti contraddittori dell'utilizzo della rete, alcuni dei quali hanno un impatto diretto su informazione e fake news. Il 55,1 per cento degli italiani è convinto che il digitale fomenti l'odio, il rancore, la conflittualità, con quote che arrivano al 58,9 per cento tra le donne e al 58,4 per cento tra i giovani under 34; e il 22,6 per cento ha paura di cadere vittima degli haters. Un evento inaspettato come l'epidemia da Covid ha scatenato la domanda di informazione a livello globale. (Rin)