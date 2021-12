Usa: si schianta velivolo vicino San Diego, nessun sopravvissuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piccolo velivolo si è schiantato in una zona residenziale vicino a San Diego, in California. In seguito allo schianto, afferma in una nota il dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego, i soccorritori non sono stati in grado di localizzare nessun sopravvissuto. "In questo momento, non abbiamo informazioni sulla provenienza dell'aereo o su quanti fossero a bordo", afferma la nota, precisando che l'aereo sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto Gillespie Field di El Cajon. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, che ha causato anche dei danni alle abitazioni circostanti il luogo dello schianto e l'abbattimento di alcuni tralicci dell'elettricità. Sulle cause dello schianto stanno indagando la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board. (Res)