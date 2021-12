Brasile: Covid, Bolsonaro "mia figlia non si vaccinerà" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dall'approvazione dell'Anvisa, il ministro della Salute Marcelo Queiroga interveniva affermando che prima di dare il via libera alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni sarà necessario un secondo parere tecnico. Secondo Queiroga infatti l'approvazione all'uso del vaccino anti-Covid sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer sui bambini da parte dell'autorità sanitaria da sola non basta. "E' necessario fare un'analisi. La valutazione dell'Anvisa è una, quella del ministero della Salute è un'altra", ha detto Queiroga. In virtù della necessità di ulteriori studi l'inizio della vaccinazione dei bambini potrebbe slittare al nuovo anno. (segue) (Brb)