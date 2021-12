Brasile: Covid, Bolsonaro "mia figlia non si vaccinerà" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il testo pubblicato, "l'intenzione di rivelare l'identità di coloro che sono coinvolti nell'analisi tecnica non porta con sé alcun interesse repubblicano". Secondo la nota, si tratta di una "minaccia di ritorsione" che "istiga i cittadini a una reazione, un metodo apertamente fascista e i cui risultati possono essere tragici e violenti, mettendo a rischio la vita e l'integrità fisica dei dipendenti dell'Agenzia". I funzionari di Anvisa hanno denunciato di essere stati minacciati per aver ottemperato al regolare esercizio del loro dovere. "Qualcosa di estremamente incompatibile con il regime democratico e che dovrebbe ispirare la massima attenzione delle autorità competenti", afferma la nota. Da ultimo il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Ricardo Lewandowski, ha inviato alla Procura generale della Repubblica (Pgr) una richiesta di indagine nei confronti del presidente Jair Bolsonaro per minacce. (Brb)