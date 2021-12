Austria-Repubblica Ceca: ministri Esteri a colloquio a Praga giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, riceverà giovedì a Praga l’omologo dell’Austria, Alexander Schalleberg. Lo ha riferito il suo dicastero all’agenzia di stampa “Ctk”. Schallenberg, che tra ottobre e dicembre è stato brevemente cancelliere a Vienna, è il primo ospite straniero del neoministro Lipavsky. Tra i temi che discuteranno ci sono le relazioni bilaterali, la cooperazione in Europa centrale e i preparativi per la presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea nella seconda metà del 2022. I due ministri parleranno anche di questioni di rilevanza europea, quali l’immigrazione e l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, oltre che della situazione in Ucraina, Russia e Bielorussia. (Vap)