Imprese: Intesa Sanpaolo premiata da Efma, è la più innovativa nelle vendite digitali

- Artificial Intelligent Sales, il programma di accelerazione delle vendite digitali di Intesa Sanpaolo, è stato premiato da Efma (European Financial Marketing Association) come miglior innovazione per la categoria Digital Marketing & Sales nell’ambito degli Efmaaccenture Banking Innovation Awards 2021. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la Banca ha vinto il confronto all’interno di un panel composto da 70 banche internazionali, che hanno complessivamente candidato 800 progetti innovativi. AI Sales nasce nel centro di eccellenza per il digital marketing di Intesa Sanpaolo, realizzato in collaborazione con Accenture Interactive. Il programma si avvale dell’intelligenza artificiale per garantire standard di servizio che guardano ai leader commerciali del web. L’obiettivo per Intesa Sanpaolo è triplicare entro il 2023 le vendite digitali. A inizio novembre la Banca aveva già superato il traguardo simbolo del primo milione di conti correnti, carte, finanziamenti, sevizi per la salute e prodotti assicurativi acquistati tramite app o Internet banking. Un primo risultato centrato grazie all’attivazione di alcune leve, dalla semplificazione dei prodotti, alla digitalizzazione dei processi di vendita, alla comunicazione e assistenza al cliente in tutte le fasi dell’acquisto. Si è lavorato inoltre sulla connessione tra canali di vendita, per consentire anche ad un acquisto iniziato in filiale o in uno spazio fisico di concludersi online. Una modalità, quest’ultima, che si è tradotta in ulteriori 2 milioni di vendite online. (segue) (Com)