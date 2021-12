Imprese: Intesa Sanpaolo premiata da Efma, è la più innovativa nelle vendite digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento internazionale”, ha commentato Andrea Lecce, responsabile direzione Sales & Marketing Privati e Aziende retail di Intesa Sanpaolo. “Premia un approccio di marketing improntato alla massima flessibilità e molto vantaggioso per il cliente. Richiede la messa in campo di molteplici competenze per garantire il più alto standard di servizio in termini di assistenza e sicurezza. L’impiego dell’intelligenza artificiale è stato fondamentale per offrire un servizio conforme alle aspettative ed alle esigenze della nostra clientela, in grado di dare continuità al rapporto di fiducia costruito nel tempo”. Le vendite digitali sono un vantaggio anche per l’ambiente, perché richiedono meno spostamenti di persone. Intesa Sanpaolo, per incentivarle e farne comprendere l’impatto su larga scala, ha deciso di devolvere parte delle commissioni a progetti green, per esempio a iniziative di riforestazione e riqualificazione di spazi metropolitani. (Com)