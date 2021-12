Media: Censis-Ital Communications, 86,4 per cento degli italiani sceglie professionisti ai social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'86,4 per cento degli italiani sa che per avere un'informazione di qualità è meglio affidarsi ai quotidiani di carta e online, radio e televisione dove lavorano professionisti, piuttosto che ai social network, dove chiunque è libero di produrre e diffondere le notizie. Non è un caso che il 74,5 per cento degli italiani pensa che la televisione sia molto o abbastanza affidabile, mentre solo il 34,3 per cento giudica affidabili i social network. Lo rende noto l'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia. Secondo il founder di Ital Communications, Attilio Lombardi: "La pandemia ha plasticamente messo in luce tutti i vantaggi della tecnologia digitale, evidenziando al contempo il pericolo di informarsi sui social network. In tal senso - prosegue - uno dei dati più significativi dell'Osservatorio Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia è quello secondo cui 4,5 milioni di italiani si informano solo su tali piattaforme digitali. In tal modo, il rischio è quello di rifugiarsi in una sorta di spazio chiuso in cui si apprendono notizie solo sulla base delle proprie tendenze e inclinazioni, a scapito della capacità di discernimento rispetto a quello che accade intorno a noi. È, quindi, fondamentale la funzione delle agenzie di comunicazione che svolgono un ruolo di garante della qualità e dell'attendibilità dei flussi informativi, poiché utilizzano canali di produzione e distribuzione delle notizie verificati e di alto profilo", conclude Lombardi. (segue) (Rin)