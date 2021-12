Sardegna: Lapia (Centro Democratico), "si all'eolico ma l'Isola non sia la "batteria" del Nord"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì all'eolico ma l'Isola non sia la "batteria" del Nord". Lo afferma la deputata sarda Mara Lapia (Centro Democratico) che ha presentato un'interrogazione al Ministro della Transizione Ecologica, dopo la denuncia pubblica del sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis sul rischio che la Sardegna diventi oggetto di speculazione e veda deturpato il proprio paesaggio "per produrre energia che invece andrà al resto del Paese, mentre le amministrazioni locali non vengono coinvolte nelle scelte". "Mi sono battuta con successo per impedire definitivamente che la Sardegna ospitasse depositi di scorie nucleari, mi batterò perché l'eolico e le altre forme di produzione delle energie rinnovabili, vengano installate solo dove non deturpino il paesaggio". Il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis qualche settimana fa aveva denunciato sui social di aver scoperto di una trattativa per la vendita di 30 ettari delle colline di Villanovaforru ai costruttori di pale eoliche, col rischio di ipotecare per almeno vent'anni il territorio del paese, deturpandone l'ambiente, gravandolo di vincoli, per un vantaggio economico che sarebbe andato solo ai compratori. (segue) (Rsc)