Media: Censis-Ital Communications, social favoriti per le notizie, rischio fake news (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento inaspettato come l'epidemia da Covid-19 ha scatenato la domanda di informazione a livello globale. Secondo una recente indagine di Eurobarometro, il 61 per cento dei cittadini europei ritiene che la più attendibile fonte di informazione sui vaccini siano virologi, medici e personale sanitario, ma tra i no vax la quota scende al 32 per cento; il 44 per cento dei cittadini della Ue fa affidamento su quanto comunica l'autorità sanitaria nazionale, ma tra i no vax la quota è del 12 per cento. Il 10 per cento di chi non è vaccinato attribuisce fiducia ai siti web per l'informazione sui vaccini e l'8per cento ai social network contro il 5 per cento della popolazione. Significativo che il 41 per cento di chi ha deciso di non vaccinarsi non giudichi affidabile nessuna fonte informativa. (Rin)