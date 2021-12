Media: Censis-Ital Communications, per 86,8 per cento italiani servono controlli sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'86,8 per cento degli italiani segnala che le notizie che viaggiano sul web dovrebbero essere sottoposte a regole e controlli più stringenti, a garanzia dell'utente e della qualità dell'informazione, chiamando in causa i gestori dei social network. È quanto emerge dall'Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie di comunicazione in Italia. L'intervento più urgente per arginare il proliferare di fake news sul web, segnalato dal 56,2 per cento degli italiani, è quello di prevedere pene più severe per chi diffonde deliberatamente false notizie. Il Covid – si legge nella nota - ha posto l'attenzione sui vantaggi delle tecnologie digitali, ma ha anche rimarcato i rischi che si annidano in una comunicazione senza filtri, proliferante, disordinata, che ha nel web l'epicentro del pericolo di disinformazione e di circolazione di fake news. Inoltre oltre la metà degli italiani (54,2 per cento) ritiene positiva la presenza mediatica degli esperti nei vari campi della medicina. I giudizi sono invece negativi per il restante 45,8 per cento, in quanto virologi ed epidemiologi hanno creato confusione e disorientamento (34,4 per cento) o sono stati addirittura dannosi, perché hanno provocato allarme (11,4 per cento). (Rin)