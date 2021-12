Lecce: accoltella fratello dopo lite, denunciato 55enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lecce un uomo di 55 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di armi atte a offendere poiché ritenuto responsabile di aver accoltellato il fratello, a seguito di una lite, per motivi ancora da chiarire. L'aggressione sarebbe avvenuta intorno le 23.00. La vittima, di 47 anni, ha riportato gravi ferite alla schiena, al torace e alla spalla, ed è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Gli investigatori hanno rintracciato il 55enne, nei pressi del centro storico. (Ren)