- Sono in corso preparativi per contatti di alto livello tra Russia e Iran. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, parlando ai giornalisti e confermando quanto fatto sapere in precedenza da Teheran su una visita in Russia del presidente iraniano Ebrahim Raisi in programma all'inizio del 2022. "Vengono preparati contatti russo-iraniano al livello più alto", ha confermato Peskov.(Rum)