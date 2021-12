Milano: Comune, contro smog e a tutela animali a capodanno vietati botti e fuochi d'artificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano sempre più attenta a tutelare la qualità dell'aria e salvaguardare la salute dei suoi cittadini. In ottemperanza al "Regolamento per la qualità dell'aria", approvato dal consiglio comunale lo scorso anno, si ricorda che sono vietati botti e fuochi d'artificio, petardi, giochi pirotecnici e barbecue in occasione delle prossime festività. In realtà il divieto è continuativo in città, dall'1 ottobre al 31 marzo, e ha una duplice utilità: ridurre il pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni dei milanesi, migliorando la qualità dell'aria, e nel contempo tutelare il benessere dei tanti amici a quattro zampe presenti nelle case e nelle famiglie milanesi e di tutta la fauna cittadina. Secondo i dati dell'annuario delle emissioni Inemar redatto da Arpa, i fuochi d'artificio sono responsabili del 6 per cento del pm10 presente in città durante l'intero anno. "Questo provvedimento, normato dal regolamento dell'aria approvato dal consiglio comunale, non vuole essere un banale divieto ai botti, ma vuole sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza e della tutela della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente". Così l'assessore all'ambiente e verde Elena Grandi, che prosegue: "L'esplosione di fuochi d'artificio e botti è particolarmente dannoso e rilascia diverse sostanze nocive in quantità massicce come potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese, rame, cromo e piombo. Oltre al meteo e alle misure antismog strutturali o temporanee, anche i comportamenti individuali concorrono al miglioramento della qualità dell'aria cittadina". (segue) (Com)